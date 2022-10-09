五旬漢針後亡　另66歲翁接種後疑脊髓炎　雙腿麻痹無力

新冠疫苗接種計劃開展至今逾1年半，惟成效仍存疑。衞生署今日(9日)更新疫苗安全監察報告，今年8至9月錄得1人離世前14天內曾打針，涉及1名曾接種由內地研發的科興疫苗的54歲男性，初步認為死亡個案與打針無關。至今累計有200人死亡前14天曾打針，不過報告強調至今並未發現任何個案與打針有因果關係。另外，上2個月共有31人針後懷疑面癱；13人針後疑現心肌炎或心包炎；以及1名66歲男子針後懷疑橫貫性脊髓炎。

衞生署於本年8月1日至9月30日期間，接獲143宗針後出現異常的報告，其中45宗涉及住院治療和1宗涉及接種疫苗後14天內死亡。住院治療方面，涉及24男21女，年齡介乎2至95歲。於此段期間，另有31人針後懷疑面癱，個案涉及15男16女，年齡介乎2至88歲，當中14人接種科興，17人接種復必泰。專家委員會在審視這些個案的臨床數據後，其中16宗需要更多臨床資料才能總結其評估。

至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案則有13宗，其中7宗個案需要更多臨床資料才能作總結，3宗被認為跟心肌炎或心包炎無關，其餘3宗個案涉及案涉及3名男子，年齡介乎15至18歲，當中1人曾打科興，另外2人曾打復必泰。截至今年9月30日，累計有229人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。另外，衞生署曾接獲1宗在針後出現的懷疑橫貫性脊髓炎個案，涉及1名曾接種科興疫苗的66歲男子，他出現雙腿進展性麻痹及無力。當局表示，橫貫性脊髓炎是於脊髓發炎時出現的一種神經系統情況，症狀可能包括背部或頸部疼痛、手臂或腿部無力以及腿部感覺異常。