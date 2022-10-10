近7成情緒病人被質疑工作能力　醫生籲積極治療免惡性循環

今日(10日)是世界精神健康日，本港每5人便有1人在生活中受不同程度情緒病困擾。有機構調查發現，逾80%港人認為情緒病患者的工作能力會受到病情影響，包括在工作期間出現情緒不穩、情緒爆發、經常請假等；有68%患者曾被質疑工作能力。機構提醒患者須正視病情，積極治療，社會人士也應體諒患者，避免令他們陷入惡性循環。

亞洲精神藥理協會分別向市民、醫生及情緒病患者進行問卷調查，共收集逾300個回應，發現無論是一般市民抑或情緒病患者，均有接近60%表示不願意或非常不願意透露自己患有情緒病；逾半受訪醫生亦稱，有50%或以上情緒病患者向工作夥伴隱瞞病情。調查亦發現，逾80%醫生表示，歧視會影響患者病情，如社交、工作表現等；逾半患者被拒絕聘請、辭退、降職、調職、減薪，無法升遷等。

Kate(化名)憶述中四時曾受校園欺凌，加上讀書考試壓力，情緒備受困擾，曾經想了結生命，直至完成中學獨自求醫才證實患有抑鬱症。畢業後從事零售業及客戶服務，由於經常覆診，她曾向上司稱自己有抑鬱症，但上司認為不能以此作為理由而影響工作，故約一年間輾轉轉過4份工作。精神科專科醫生王明爍指，情緒病患者若沒有適當治療，會對腦部和身體造成嚴重影響，患者工作及社交生活亦會受牽連。他重申，只要患者及早治療，病情是可以控制。