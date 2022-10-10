偏遠碼頭連接私人地　巿民難使用　逾億改善工程如倒錢落海

港府花至少7億港元改建無人到的「山旮旯」碼頭，被質疑是倒錢落海。「改善碼頭計劃」分兩個階段進行，涵蓋23個公共碼頭，第一階段有10個，第二階段有13個。現時只有第一階段的部分碼頭有確實造價，由4,580萬港元至1.5740億港元不等；第二階段大部份碼頭則未有確實造價，但若參考第一階段碼頭的造價，上限約為1.5億港元。東網記者走訪屬於第二階段計劃的大嶼山萬角咀碼頭，發現碼頭連接私人土地，下船後市民根本無法走入山徑。此外，團體質疑部分碼頭的使用人流極少，且選址未有公開諮詢，直斥該計劃是「為做而做」。

早於2017年的《施政報告》提出「改善碼頭計劃」，以改善多個偏遠老化的公共碼頭，方便市民往來一些郊遊景點及自然遺產。土木工程拓展署稱，碼頭選址會考慮通往郊遊景點和自然遺產的暢達性、碼頭使用量、地區訴求等因素，並由跨部門的改善碼頭計劃委員會敲定碼頭項目。雖然該署稱會考慮碼頭使用量，惟關注團體「守護大嶼聯盟」發現部分碼頭使用人流明顯較少，或是鄰近土地均為私人土地被圍封，市民若下船後，將無法走入山路，其中最為人詬病的當屬位於大嶼山的萬角咀碼頭。

記者早前到萬角咀碼頭一帶視察，萬角咀村仿如空村，村屋數目不多，似乎並不熱鬧，且少人居住。沿行山徑一路走入村內，途中大部分村屋均以鐵絲網圍封，數幅土地的外圍則豎立警告牌「私人地方不得擅進」，包括通往萬角咀碼頭的通道，亦有警告牌及鐵絲網封堵，不得前進。聯盟成員謝世傑表示，早年走入萬角咀村時，在民政事務總署建造的行山徑上有膠帶封鎖，阻外人入村，最後獲村民放行才可走到碼頭。謝質疑村內大部分土地屬私人地方，若為該碼頭進行工程，「咁咪變咗私人碼頭？」雖然不至於涉及利益輸送，但擔心「好似變咗公器私用！」萬角咀村在70年代時人口較多，現時並無太多人居住，再進行改善工程是「為做而做」。

土拓署解釋，萬角咀碼頭主要使用者為當地村民、到訪附近聖母神樂院、北大嶼郊野公園擴建部分的行山人士。該碼頭結構老化，碼頭泊位水深嚴重不足，為便利村民和遊人來往萬角咀及附近郊遊景點，故決定在該碼頭做改善工程。署方又「死撐」指有關通道，已回復原狀及供公眾使用，未來會在取得開放通道的同意書後，才向立法會申請撥款動工。