選址遭詬病　團體憂破壞生態

多個低人流碼頭進行改善工程，選址為人詬病，或會破壞環境。改善碼頭計劃中有多個碼頭沒有渡輪服務提供，包括均位於大嶼山的二澳碼頭、馬灣涌碼頭及大澳公眾碼頭等。立法會文件曾指出，此類碼頭使用量低，團體估計政府進行工程的真正目的，是未來在相關地區發展旅遊業。團體又認為部分碼頭具生態價值，政府卻避談計劃會使當地人流增加，擔心遊客過多令生態承載量飽和。

二澳碼頭靠近二澳村，早於70至80年代已廢村。雖然近年有人於二澳村辦「二澳農業合作社」並復耕，但據了解村內人數不多，農莊亦僅有管理人員及農夫等。而二澳碼頭工程擬建步橋的一小部分屬海岸保護區，守護大嶼聯盟成員謝世傑表示，以他所知二澳有豐富泥灘，是海洋生物的棲息地，擔心周邊發展會影響環境。

馬灣涌碼頭及大澳公眾碼頭亦同樣使用量低，馬灣涌碼頭相距不足百米已有另一馬灣涌公眾碼頭；而大澳公眾碼頭並沒有專營及持牌渡輪、街渡渡輪服務，且離大澳市中心較遠。謝世傑反問：「大澳渡輪碼頭假日有幾千人用，點解唔改善？」

本土研究社亦曾撰文，提及「大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈」覆蓋香港地質公園範圍，涉及在內的獲選碼頭有12個，意味其具生態價值，相信重建低使用量、具生態價值的碼頭是為開發周邊，擔心過多遊客會令生態承載量飽和，影響鄉郊生態敏感地，令寧靜的鄉村變天。