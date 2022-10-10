東方日報A1：政府怕躺平　堅拒「0+0」

從海外及台灣抵港人士免酒店檢疫的「0+3」安排，自上月26日起實施已屆兩星期，多名醫學專家早已明言期內本港疫情若無反彈，則有條件進一步放寬至「0+0」，即完全取消入境檢疫要求。為使社會復常，挽救經濟，落實「0+0」刻不容緩，惟港府害怕被指「躺平」而懶理民意，多名高官及行政會議成員「盲撐」指「0+3」是目前最恰當安排，堅拒落實「0+0」。議員質疑當局取態令人「摸不着頭腦」，強調抗疫、經濟兩者之間須取得平衡。

「0+3」實施以來一直被質疑對本港幫助有限。其中，本港下月將舉辦多個大型會議及活動，商界要求月內盡早落實「0+0」以吸引外商重臨，否則有損本港國際地位。旅遊及零售業則認為「0+3」能刺激港人外遊，但難吸引旅客訪港，無助本地市道好轉。

就連以防疫為優先考慮的醫學界亦表態支持再放寬至「0+0」。有政府專家顧問指本港不少市民已接種疫苗或曾確診，社區已有混合免疫保護，認為入境檢疫有條件放寬，好讓香港「追落後」，以免民生和經濟活動長期受影響。

放寬至「0+0」已成社會共識。但港府未順應民意，多名高官昨再發聲唱好現行「0+3」安排。有官員形容，「0+3」是目前最恰當安排，強調抗疫需審慎平衡風險，否則疫情一旦反彈將得不償失。對於商界對放寬防疫抱有很大期望，當局強調必須審慎平衡風險，強調港府絕不「躺平」，在合適的時候推出合適措施，穩中求進。

另有官員指，「0+3」為社會復常邁出重要的一大步，減低跨境出行的不便，有助恢復國際社會對香港的信心；而「0+3」安排亦為外傭來港掃除障礙，據僱主代表及多國駐港領事透露，有更多外傭將陸續來港，有助紓緩外傭市場緊張情況。更有官員指，「0+3」令國際賽事陸續有來，一口氣數出維也納愛樂樂團等5大文藝活動，形容「0+3」令市民興奮快樂，「單是想想去旅行也已經雀躍」。

有行政會議成員更指，即使當局實施「0+0」並不等於解除所有入境防疫措施，抵港人士仍需接受核酸檢測，在抵港當天和第3天做檢測，待證實無染疫後才能外出；又強調現時「0+3」安排下入境旅客人數仍有上升空間，強調當局需時審視數據才考慮再放寬。

議員田北辰指，港府高官口脗一致支持「0+3」，相信「0+0」短期內難以落實。他不滿當局從未交代放寬時間表，又指本港新冠疫苗接種率高，且重症宗數自上月中起一直回落，形容當局取態令人「摸不着頭腦」。他強調港府需平衡經濟需要，在維持口罩令和疫苗通行證措施之下，可考慮放寬至「0+0」。

行會成員林健鋒指，社會要求放寬的聲音強烈，但擔憂若疫情反彈而再次收緊措施，恐令市民更不滿。他相信當局研究放寬需再參考數據，而未來一、兩星期疫情走勢是關鍵。

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