中學生化身工程師「起樓造橋」　體驗式活動培育未來新血

政府近年積極提倡STEM教育，以啟發學生在科創及機械工程的能力。有團體舉辦工程研習體驗活動，40名中學生化身「小工程師」，在工程師義工帶領下，利用回收物料「起樓造橋」。同時又實地考察西九文化區，了解各個建築項目背後的工程原理。主辦方期望，透過體驗式活動加深學生對工程行業的認識，為未來本港業界注入新力量。

由非牟利團體青年成就香港部(JA HK)與奧雅納合辦的「bE inspired!」活動，為中學生提供工程研習體驗，透過互動式工作坊及實地考察，讓學生了解工程學和創新對社區的重要性。計劃於2022至23學年定期舉行，預料將惠及逾360名學生。參與工作坊的謝同學直言，自己有興趣成為工程師，透過工作坊明白原來建築工程有很多細緻要求，以及需要解決的疑難，學會要以團隊合作去解決問題。

近年本港建造業發展蓬勃，許多大型工程項目陸續展開，主辦方指出，業界持續出現人才流失的情況，希望透過有趣的課外體驗活動，培養年輕一代對行業的興趣，讓年青人看到工程行業的未來。數碼港亦宣布，未來將會持續與不同機構及學校合作推動STEM教育，例如提供導賞團，讓參加者親身體驗園區內各種數碼科技的實踐和應用。