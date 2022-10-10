遙距視診病人覆診免舟車勞頓　未來冀普及大部分醫院門診

新冠疫情下長期病患者到醫院覆診或存在感染風險。醫院管理局兩年多前推出「遙距醫療」，提供視診服務，至今已服務逾4.5萬人次，當局更與大澳及梅窩鄉事委員會合作，讓偏遠地區的患者可免卻舟車勞頓之苦。醫管局亦正開發電子病假證明書及電子到診證明書，方便患者毋須親身到醫院索取紙本證明；並期望未來一至兩年將遙距醫療普及至大部分醫院門診服務。

遙距醫療是利用醫管局手機程式HA Go的視像功能，由醫護人員選擇病情穩定、不需要接受臨床檢查的病人參與。醫管局總行政經理黃立己稱，遙距醫療仍處於先導計劃階段，患者無法自行預約服務，當局會邀請條件合適的患者參與服務。他預計，未來一年服務量會上升，當局無訂立硬指標，會因應情況而決定。

黃坦言，目前遙距醫療的配套服務未完善，病人視像覆診後，仍要親身或由家人代為取藥及病假紙，故正研究推出電子病假紙，並完善送藥配套。他又相信，日後必定是老人內科的遙距診症需求最大。當局又試行跨專科合作，避免患者要重新輪候診症時間，未來期望做到在遙距診症期間實時「叫埋專科醫生過嚟一齊睇」，加快治療進度。