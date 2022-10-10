BA.2.75病毒傳染性高　孔繁毅指二價疫苗加強針值得引入

冬季將至，本港面臨新冠及流感雙疫夾擊，Omicron BA.2.75變種病毒更可能在社區傳播，政府專家顧問、疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅今日(10日)在電台節目表示，BA.2.75變異病毒傳染性高，有機會取代BA.4或5成為主流病毒，嚴重性與BA.5相若，同樣主要是輕症及無病徵，但很多證據顯示BA.2.75的「免疫逃逸」比BA.5強。

他續稱，本港新冠疫苗接種率高，混合免疫力強，加上大部分人口曾感染，就算接種第一代疫苗也有足夠保護，主要是防重症及死亡，至於防感染，現時其他疫苗也未做到。對於政府收到BioNTech針對BA.4或BA.5二價疫苗加強針的認可申請。孔繁毅表示尚未收到相關章程，相信衞生署處理完相關資料後，會交給新冠疫苗顧問專家委員會審視。他指出有關二價疫苗加強針值得引入，初步數據顯示二價疫苗對變種病毒有好效果，就像流感疫苗一樣，病毒株可能未必完全脗合，但二價疫苗產生的保護力比第一代針對原始病毒的疫苗效果更好。