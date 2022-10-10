2萬張疑濫發免針紙周三失效　覆核案明開庭聆訊　官：具急切性

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅於上周五（7日)入稟高院，就政府不接納早前被捕的7名西醫發出約2萬張「免針紙」一事申請司法覆核，並進一步挑戰「安心出行」政策，要求推翻該些政策。高院原訟庭法官高浩文今（10日)頒下判詞，批准其司法覆核許可申請，且指出因案件有急切性，故下令將於明天（11日)上午10時半開庭作指示聆訊；而政府早前已宣佈，該2萬張免針紙將於本周三（12日)失效。

本案申請人為郭卓堅，醫務衞生局局長盧寵茂則被列為擬答辯人。據郭自行撰寫的入稟狀指，他認為宣布該2萬張俗稱「免針紙」的豁免接種疫苗醫學證明書無效的醫衞局，並沒有權力否定由合資格西醫簽發，指該些人士不適宜注射新冠疫苗預防針的證明書。郭又指出有關不使用「安心出行」就不能到特定處所參任何活動的政策屬違憲違法，違反《基本法》及《國際人權憲章》的條文。郭現要求法庭頒令醫衞局宣布該2萬張「免針紙」無效一事屬違法，並頒令指要使用「安心出行」才有權進入特定處所一事屬違法。

郭早前亦向傳媒聲稱他至今並無打針，但因身體不適宜打針，故獲得被捕的7名醫生之一發出「免針紙」，因該「免針紙」將無效，將未能進入特定處所。

案件編號：HCAL 1054/2022