打擊「炒場」黨　康文署延長禁租期　4辣招下月生效

康樂及文化事務署今日(10日)宣布，繼5月推出多項打擊「炒場」措施後，再推出4項11月1日生效的新措施，進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動。署方會密切留意新措施的成效，有需要時會推出更多打擊「炒場」的措施。

新措施包括，延長租用人「不取場/不在場使用」的違規適用期，現時，租用人在任何連續30天內錄得兩次違規「不取場/不在場使用」，會被暫停預訂收費康體設施資格90天。在新措施下，由11月1日起，所有有效或新生效的「不取場/不在場使用」違規紀錄的適用期將由連續30天調整至連續60天，以加重對租用人違規「不取場/不在場使用」的阻嚇力。

康文署加重租用人「違規轉讓用場許可證」的懲處安排，租用人因「違規轉讓用場許可證」被暫停預訂收費康體設施資格的期限，由現時的180天增加至360天，進一步阻嚇懷疑「炒場」活動。「康體通」用戶遞交天然及人造草地足球場的抽籤申請時，必須填報另外四名用場人士的「康體通」用戶編號，租用人亦必須與其中三人一同簽場及使用設施。新安排實施當日起，「康體通」用戶在遞交草地足球場的抽籤申請時，必須填報另外4名用場人士的「康體通」用戶編號。抽籤申請如獲接納並完成繳款以確認租訂設施後，租用人在使用足球場前，須與申請時填報的其中三名用場人士一併出席並出示身份證明文件的正本和認可資格證明，以供查核。

另外，由11月1日起，已取消的設施段節的重新預訂時間，將由上午7時30分調整至上午7時正於網上開始，以在公平原則下與其他於上午7時正開始預訂的設施同步讓市民以先到先得方式預訂。