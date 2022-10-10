疫下生活規律打亂　逾3分1長者現抑鬱焦慮　較前年同期嚴重

受到新冠疫情影響，長者地區中心因人群聚集而只維持有限度服務，支援老人的服務受到限制，未能上門探訪，長者亦擔心染疫而減少外出，可能因而變得社交孤立，有害心理健康。「賽馬會樂齡同行計劃」香港大學團隊今日(10日)發有關長者精神的調查，發現34%的受訪長者最少受到抑鬱、孤獨或焦慮其中一項所困擾，情況比前年第二、三波時嚴重，另有26%受訪長者擔心如果感染會連累家人而有壓力。

該團隊聯同29個社福單位，在今年4月至6月期間以電話成功訪問4,921名60歲或以上長者，當中34%是80歲或以上；獨居者佔37%；女性佔76%。結果顯示，14%受訪長者出現抑鬱，12%出現焦慮，比2年前同期調查，分別上升5.6%及4.6%，另有29%出現孤獨情緒。

團隊的高級臨床心理學家郭韡韡指，該調查的結果與前線社工的臨床觀察一致，疫情下社區服務受影響，長者的生活規律被打亂，情緒易受壓。該團隊表示，政府過去投放資源發展長者地區中心及精神健康綜合社區中心的精神健康服務，推出服務和活動照顧長者身心需要，但認受性及知名度有上升空間，服務覆蓋率亦有待提升。