東網獨家報道食環署招聘疑通水　8首席販管主任今提堂

東網2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者面試要重考。就此，廉政公署於上周四（6日）落案起訴1名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以同一項串謀公職人員行為失當罪。案件今天（10日）在東區裁判法院提堂，控方申請押後以準備將案轉介至區域法院所需的文件，並要求各被告候訊期間不准離港。其中1名被告聽到保釋條件後，指與友人相約好年尾到泰國遊玩，但遭裁判官即時駁回「無得諗旅遊啦，全部留喺香港。」

8名被告年齡介乎59歲至64歲，分別為署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。案件現押後至11月17日再訊，他們各准以1萬港元保釋，期間不得離港及不得騷擾控方證人。

控罪指，8人於2019年7月11日至8月20日期間，一起與他人串謀，身為公職人員在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出失當行為，即在他們之間傳閱某些將會出席「2019年助理小販管理主任招聘」遴選面試的應徵者的面試時間表，使他們得以優待該些應徵者以致未有完全遵從政府訂立的公務員聘任政策，即以公平、公開競爭及用人以才的原則進行招聘。廉署調查發現，有應徵者或其親友把他們的面試時間表轉發予食環署人員，包括上述被告，共36名應徵者涉嫌獲優待，而部分應徵者的遴選面試分數疑獲上調。

案件編號：ESCC 1981/2022