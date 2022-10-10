強制舉報虐兒機制　提早下月提交立會諮詢修例

兒童住宿照顧服務的機構先後爆出虐兒案，例如香港保護兒童會「童樂居」及保良局嬰兒組，兒童福祉受關注。勞工及福利局局長孫玉菡表示，立法強制舉報虐兒的諮詢期剛於9月底完結，由於社會十分關注事件，會提早至11月提交立法會諮詢議員意見，較原定明年上半年早，又指只要看到有虐兒的端倪，即使情況不嚴重，相關人士亦可舉報。

孫玉菡表示今早(10日)出席立法會福利事務委員會，匯報兒童住宿照顧服務的31項改善建議，部分建議已經實施，包括所有留宿幼兒中心及住宿特殊幼兒中心已安裝閉路電視、制訂主動監控及翻看紀錄的政策及機制；社署已更新巡查清單，如要求社署人員抽查閉路電視紀錄，繼而揭發保良局事件；除在幼兒中心督導組加入有執法及醫護經驗的人員外，亦加強突擊巡查；要求服務機構提升內部服務審查機制；對不達標的機構，設立監察期，目前已適用於保護兒童會，監察期訂為1年等。

議員鄧家彪說到過童樂居探訪，同意已有改善，但關注過了一段時間後，服務是否能夠保持；社署署長李佩詩回應說已為童樂居設立監察期，將津貼及服務協議由無限期改成 1年有時限協議，期間當局可按童樂居的表現，考慮是否要取消協議，同時要求機構在監管期內，每3個月提交進度報告。議員狄志遠認為監察只是治標，治本方法是人的質素，期望政府在將發表的施政報告能提及如何提升人力發展質素；孫玉菡說報告中建議將人手比例由約1:6.2，朝著1:4.5的方向進發，但人手增加要資源配合，要經過政府內部資源分配。議員容海恩批評，建議未有明確訂明罰則，形容是「不痛不癢」。