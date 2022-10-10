通報梁振英子買機票　助友靠害亂訂餐　地勤認不誠實用電腦

母公司為國泰航空的香港快運，其電腦在2019年底疑被2名男子非法取用。他們涉嫌盜用前特首梁振英兒子梁傳昕的登機帳戶，靠害替梁氏一家購買逾3000港元的額外膳食及行李寄艙等服務。其中1人早前已認罪，被判80小時社會服務令。餘下1名被告為時任香港快運外判地勤人員，他承認不誠實使用電腦罪，但否認妨礙司法公正罪。案情提及他入侵香港快運電腦，是為「放料」讓同伴確認梁振英到機場的傳聞是否屬實。案件排期至明年2月7日開審，至於認罪部分的求情及判刑，亦一併押後至案件審結後再作處理。

今日應訊的被告郭尚文（22歲、地勤人員），被控於或約於2019年12月23日，在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦。他另被控於2020年1月24日，在他被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控，以致梁心和被拘捕，意圖妨礙司法公正。

不誠實使用電腦罪的案情指，2019年12月1日，梁傳昕為他和家人購買香港快運的日本來回機票。及後香港快運的職員查核梁的資料時，發現有異常的服務預訂，即24份膳食及5個存放行李許可，以及有惡意更改，即將用戶名稱改做「梁屎」等。警方調查後，發現被告案發時，沒有權限之下登入同事的電腦，搜尋梁傳昕的航班資料，再將相關資料拍照下來，並傳閱在一個WhatsApp群組內。繼而令同案另1名被告黎紹泓（24歲）登入梁傳昕的乘客帳戶，篡改資料及購買額外服務。被告被捕後，招認曾經拍攝並上傳梁傳昕的航班資料，但用意只是通知同伴，讓他們確認梁振英到機場的傳聞是否屬實。

案件編號：ESCC 827/2022