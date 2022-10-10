戲曲中心中菜館欠租逾2年　西九管理局入稟追討

西九文化區管理局於上周五（7日）入稟高院，向在西九文化區戲曲中心經營中菜館「滿樂中菜」的公司追討逾1212萬港元的欠租、管理費及冷氣費等，並要求該公司交還涉案舖位及作出賠償。據入稟狀指該公司自2020年2月已欠交管理費及冷氣費，並於同年7月開始欠租，故現要求該公司還款及於交吉前支付租金。

原告是西九文化區管理局，被告是經營「滿樂中菜」的億保控股有限公司。據入稟狀指，被告於2018年4月起向原告租用戲曲中心地下及1樓舖位，並簽訂為期5年的租約，首年每月租金為27.7萬港元，之後每年遞升，至第5年的每月租金為31.4萬港元。另外，被告亦需支付每月13.8萬元管理費及冷氣費，且需支付差餉等費用。

原告指被告自2020年1月起已欠交差餉，並自同年2月開始欠交管理費及冷氣費，且於同年7月起開始欠租，截至今年9月30日，所有欠款合共1212萬港元。原告又指被告一直沒有交還舖位，令被告未能再租出舖位而造成損失。原告現要求法庭頒令被告除清還欠款及交吉舖位外，並需繼續支付交吉前的租金及管理費等並賠償損失。

案件編號：HCA 1310/2022