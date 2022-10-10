曾到珠海指定區域人士入境　今午起須接受醫學觀察

繼昨日(9日)澳門公布，由粵以外及深返澳公務員，3天內需作2次核酸檢測後，當地的新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自今午(10日)12時起，要求到過廣東省珠海市香洲區前山街道造貝社區教育路43號、43號之2、3、4的所有入境及已入境人士，須遵守在指定地點接受醫學觀察，直至離開當地翌日起計第7天，但最短不少於5天；隨後進行自我健康管理，直至解除醫學觀察翌日起計第3天。

因應內地的疫情變化，衛生局根據第2/2004號法律《傳染病防治法》第10條和第14條的規定，新增對曾到廣東省珠海市相關區域人士的防疫措施。除了上述的醫學觀察方案外，也新增對曾經離開相關風險區翌日起計第7天或之前期間的入境人士和已入境人士的措施，風險區即是廣東省珠海市香洲區前山街道造興路、西影街、東方街、造貝商業街圍合區域，吉大街道吉大路、景園路、園林路、景山路圍合區域，這類人士須留意自身健康狀況，期間澳門健康碼不變黃色，但應主動立即接受一次及按離開相關風險區翌日起計第1、2、4、7天的時序接受核酸檢測，直至離開相關風險區翌日起計第7天。