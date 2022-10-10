長者疫下精神健康轉差　逾半人受睡眠障礙困擾

疫情持續近三年下，不少長者為免中招而減少外出及社交活動。香港路德會社會服務處轄下耆年日間護理中心及耆年院舍組今（10日）公布最新調查，發現長者疫下精神健康轉差，逾半人曾有睡眠障礙，甚至出現抑鬱徵狀。香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系客席教授及臨床心理學家黃沛霖分析指，疫情下長者缺乏運動、生活形態有改變及擔心疫情會影響自己與家人，以上因素均會對睡眠質素及精力有影響，建議每天適量運動、保持規律作息有助改善睡眠。

是次調查於今年6至9月，訪問全港1,144名長者。據受訪者自我評估顯示，逾50%長者表示難以入睡、容易驚醒或過度睡眠；54%人表示感到疲倦或精力不足；近30%成人感到自己很差勁、是個失敗者；25%人情緒低落。另外，有兩成半人不懂得使用資訊科技與外界溝通。

香港路德會社會服務處耆年日間護理中心及耆年院舍組服務總監劉思凡表示，為助長者適應疫後新常態，建議坊間可提供更多專為他們而設的資訊科技培訓課程；同時建立長者專用網上資訊平台，以便長者搜尋有用資訊。她表示，長者樂於學習運用各類社交媒體、網上購物、網上尋找資源及線上學習等，長者熟悉運用資訊科技有助維持與家人的聯繫，同時長者掌握新技能有助提升長者生活滿足感。就此，社區可設立長者友善資訊科技設施，方便長者可隨時使用流動網絡，並為缺乏流動裝置的長者提供資助。