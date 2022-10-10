警新界南兩周偵破74宗網騙案　涉款4500萬元拘85人

今年9月26日至10月8日，警方新界南總區聯同各警區刑事部展開代號「淺岸」行動，針對打擊網上騙案。行動中，警方一共偵破74宗案件，涉及網上購物、投資、求職及網上情緣等騙案類型，牽涉總損失金額達4,500萬港元，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕59男26女(15至74歲)，當中大部分為傀儡戶口持有人，同時檢獲一批證物，包括7張銀行卡、45部手機及2部手提電腦。警方表示，今次是新界南總區第4次統籌相關執法行動，在過往3次行動中，警方共拘捕148人，而日後亦會繼續定期出擊。

其中一宗今次破獲的案件，屬新界南總區在去年接手處理的低息貸款騙案，受害者共有35人，涉款約170萬港元。警方收集線索，於去年中拘捕11男3女(21至52歲)，他們均無固定職業，分別聲稱對贓款並不知情，或借出戶口予不知名人士等。警方取得律政司意見後，當中7人各被起訴一項「洗黑錢」罪，案件會在10月12日至14日在沙田法院提訊，其餘被捕人士則獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。。

另外，機場警區偵破兩宗「假冒官員」騙案，案件俱發生於今年9月，兩名內地受害人共損失140萬港元。苦主首先接獲冒認衞生署職員和內地執法人員的騙徒電話，聲稱他涉及內地洗黑錢案，並要求受害人提供金錢以暫緩拘捕。為騙取信任，騙徒更製造虛假拘捕令及保密令，並將有關文件親身交予事主，或相約事主見面交收。警方經深入追查，拘捕一名23歲女子，涉嫌冒認香港警察，並向受害人派送上述假文件。被捕女子自稱是同類騙案的受害人，為求洗脫嫌疑，才為「官員」執行任務，包括編印涉案文件等，警方亦於其住所搜獲疑犯犯案時所穿衣物、假的警察委任證、假拘捕令、假保密令和製造文件的器材。