團體籲撤明日大嶼　促開發北都區快熟荒地　料可建10萬伙單位

綠色和平與本土研究社的研究發現，單計北部都會區內已有433公頃具發展潛力的「快熟棕地」，當中100公頃無任何作業，最長荒廢達14年，保守估計可建房屋約10.8萬伙單位，比過去6年公營房屋建屋量更多。團體反映，上述棕地若能妥善運用，可在短期內加快房屋供應，遂促請港府優先發展棕地建屋，毋須浪費資源強推「明日大嶼」及展開郊野「邊陲」研究。

研究根據今年3月或8月的衞星圖及實地考察，篩選北部都會區範圍內交通離主要幹道約10分鐘車程、鄰近已開展或擬議的發展計劃邊界、面積達2公頃或以上的棕地群等，適合作短中期發展的「快熟棕地」，包括屯門洪水橋南新發展區的兩組「快熟棕地」，面積約16公頃、位於大道村路一帶曾被政府評為「高發展潛力」的棕地群，以及流浮山沙江圍及沙江村一帶，緊貼規劃署的棕地選址邊界，共有50公頃大片棕地。他們指兩組棕地群至今仍未納入規劃而造成浪費，棕地亦擴張至鄰近的「海岸保護區」，有3公頃土地被破壞成棕地。

而沒有營運作業或只擺放雜物或建築物料的閒置「快熟棕地」則佔近100公頃，當中逾20%閒置「快熟棕地」位於錦田沙埔村一帶，當中一塊超過5公頃棕地，由2008年荒廢至今，長達14年，雖多次獲批改劃作住宅用途，但仍未興建任何房屋，政府早前研究該帶棕地時，亦沒有納入發展計劃，任由其荒廢，變相拖慢房屋供應。

綠色和平資深項目主任陳可淳表示，聲稱要屋供應上「提速、提效、提量、提質」的政府，不但未擴大檢視棕地發展潛力，更重提開發郊野、續推「明日大嶼」，惟這些破壞大自然的工程龐大，或涉及修例等繁複程序，成本、時間遠比發展棕地多，造成不可逆轉的破壞。政府優先發展「快熟棕地」，才是加快告別劏房的解決方法。