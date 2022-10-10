涉2019年平安夜朗豪坊非法集結案　5男被告准保釋　明日續審

2019年平安夜全港多區商場有人發起「和你Shop」示威，5名男子被指當晚在旺角朗豪坊非法集結，在事隔逾2年後被落案檢控參與非法集結及阻差辦公等罪。各被告早前否認控罪，案件今天（10日）在西九龍裁判法院開審。控方今天傳召警員證人作供，描述案發當時的環境和部分被告行為。案件明天（11日）續審，控方繼續傳召證人，各被告以原有條件保釋。

5名被告依次為35歲文員羅家強、23歲電梯維修員馮志威、21歲電梯維修員梁宇正、23歲侍應崔泓力及18歲學生麥承軒。控罪指5人於2019年12月24日在旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓中庭與其他人一起參與非法集結。另外，羅被控故意阻撓及抗拒警署警長50203；馮被控抗拒警長48519；梁被控故意阻撓警員20294；麥被控抗拒警員10186。本案原有6名被告，其中22歲女教師蔡芷珺於今年6月承認參與非法集結罪，以及向2名警員潑奶茶，已被判囚4個月。

控方首先傳召警署警長50203作供，他指出當日收到指示到朗豪坊支援，他看到有約100名黑衣人在場，部分人大聲叫囂，及以粗言辱罵警員。警署警長指經過展板，突然有一男子以左肩撞向其左身，令其向右退2步。他被撞後望向左，見到被告羅家強，羅身邊沒有其他人，隨後警署警長抓住羅及嘗試制服他，但羅掙扎並與他糾纏，故未能成功制服，在高級警員33818協助下才成功制服及拘捕羅。高級警員33818作供指，收到上級指示到朗豪坊支援，到達現場看到羅與警署警長50203糾纏，2人均跌在地上，他看到羅身體不停郁動，認為他反抗，所以上前制服他及套上膠索帶。在辯方盤問下，高級警員同意看不到羅有叫囂和阻撓行為。

案件編號：WKCC 114/2022