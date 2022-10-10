政Whats噏：建制派矛盾浮面　扮民主派添亂急叫停

喺早幾日，議員吳秋北網上一篇文章引發同江玉歡日前隔空駁火，表面睇嚟，好似只係因為免針紙單一事件嘅爭拗，甚至有泛民主派解讀係建制派扮嗌交，但喺建制派圈子則為之一震。政圈耳語，根本唔係單一事件，而係議事廳已接連上演咗幾場有如當年泛民翻版嘅舉措，兼且暴露咗建制派內部矛盾嘅醜態，有人看在眼裏，認為要喝停呢種扮泛民之風。

話時話，吳秋北嘅文章提到「博出位」、譁眾取寵，但冇點名邊個議員，亦冇講邊件事，但提及係「部分」議員嘅「表演」不得不引為警惕。政圈中人話要留意講嘅係「部分」，所以江玉歡話明眼人睇得出係批評佢，喺對號入座之餘，甚至連佢都知唔係剩係講佢一個，只係攬咗上身，又多一次掙眼球嘅機會。

新一屆立法會話係五光十色，但外界批評係「一言堂」。點樣擺脫呢個陰影？其實一班議員新丁為咗要交「功課」，開波冇耐就喺啲議案上猛咁提修訂，搏可以增加曝光，但咁樣阻住議事程序，已經被叫停。

博出位已有前科，呃Like比比皆是。但最嚴重嘅係文中所講重演泛民慣用嘅伎倆。先係衞生事務委員會會議上，田北辰同擔任主席嘅張宇人一度爭拗，張多次下令「熄田北辰個咪」，最終更將田逐離會議室，成為首名喺今屆立法會被趕離場嘅議員。繼而係立法會審議《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》委員會會議，因相關草案所牽涉嘅罰款金額惹來爭議，多位議員不滿委員會主席陸頌雄「閘停」發言，陳曼琪拉隊離場抗議。

政圈中人話，雖則唔少建制派議員私下都對張宇人處事有怨言，但冇人企出嚟為被建制派邊緣化咗嘅田北辰講說話；再講，縱使有唔同意見，係咪要去到拉隊離場？被趕離場同拉隊離場，呢啲場面熟口熟面，都係泛民慣常手段，擔心愈嚟愈多建制派議員「扮泛民」，令人覺得用新制度下產生嘅議會繼續亂象叢生。

同係建制派，來自唔同嘅黨派當然有唔同意見，政圈中人話連串事件令建制派內部矛盾浮面，更出現自己人打自己人嘅情況，影響團結嘅形象，而吳秋北呢篇文章唔能夠單純係睇作個人意見，而係背後有啲人有好大意見，而要平亂。