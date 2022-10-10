教師跳樓後被解僱　東華三院李東海小學前校長告校方轉高院審

2019年3月，天水圍東華三院李東海小學教師林麗棠疑不堪工作壓力跳樓身亡，該校法團校董會事後決定解僱時任校長羅婉儀，指其管理方式不理想。死因庭召開研訊後，於2021年1月裁定林麗棠死於自殺。羅則在2020年已入稟勞資審裁處，指學校法團校董會無理及不當解僱，追討直至退休為止的薪金，並要求復職。案件今天（10日）午於勞資審裁處提訊，審裁官考慮到本案重要性不容忽視，更適合在高等法院處理，以受惠於更完善的法律程序，讓雙方爭議能更有效地展開，故依《勞資審裁處條例》第10條，拒絕行使司法管轄權，並將本案移交高院處理。

本案申索人羅婉儀指，遭東華三院李東海小學法團校董會無理解僱，追討逾860萬元賠償，並要求復職。署理主任審裁官林美施早前建議案件移交高等法院處理，指文件牽涉複雜及技術性的法律爭拗，與訟雙方早前就此議題呈交書面陳詞。林官今午就移交議題作裁決，引述申索人在其申索理由中，指校方在林麗棠墮樓後成立的獨立調查委員會有利益衝突，存在程序不公，而校方沒有事先警告或給予她改善空間，申索人遂稱校方即時解僱是不合理解僱。

林官指，申索人對於該調查委員會有多方面挑戰，涉及歷年來多份問卷和匿名投訴信，以及85名證人的供詞，當中包括教職員及教育局人員等，而指控將引致校方進一步披露更多文件。林官認為，案件重要性不容忽視，校方針對申索人的調查，是緊接1名資深教師失去寶貴生命而展開，雖然本案因死因研訊和疫情而多次延期，但申索人現時的申索書內容散亂及概括，而進一步文件披露乃是無可避免，林官認為案件更適合在高等法院審理，並聘請專業法律人士協助處理。林官又指出，即使訴訟方希望以低成本在審裁處處理，這不能成為隱含公義的代價。

案件編號：LBTC 325/2020