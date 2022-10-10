今增4874確診　多10患者離世　輸入首現XBB.1個案

本港新冠疫情漸趨穩定，衞生署衞生防護中心公布，今日(10日)本港新增4,874宗確診個案，包括4,478宗本地個案，以及396宗輸入個案。醫管局則新增10宗確診病人在公立醫院離世，分別為3男7女，年齡介乎49至94歲，4人未接種疫苗、3人已打4針、2人已打3針、1人已打2針。第5波截至目前累計10,015名新冠死者。署方也公布，公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，發現一宗BA.2.75.2及一宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染。

院舍方面，新增6間院舍出現個案；涉及2間安老院舍及4間殘疾院舍，共有7名院友染疫，故有39名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。涉疫安老院包括深水埗福健護老院、將軍澳靈實司務道寧養院；殘疾院舍包括葵涌明愛景康居、黃大仙新生精神康復會竹園宿舍、沙田保良局李兆忠紀念復康中心及新蒲崗香港傷健協會樂融軒。學校方面，共有681間學校呈報共1,362宗個案，涉及1,141名學生及221名職員；個案分別來自140間幼稚園幼兒中心、269間小學、255間中學、及17間特殊學校。另外，23間學校因疑涉及傳播，共有25個個別班別要停課一周，其中沙田的台山商會中學、元朗的東華三院馬振玉紀念中學均多於一個班別需要停課。

輸入個案方面，236宗為機場檢測樣本發現確診、99宗為第1至3日確診、58宗為第4至7日確診，餘下3宗為在檢疫中心期間確診。衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中，發現一宗BA.2.75.2及一宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染，其中本港首次發現XBB.1個案，患者為50歲女性，上月25日自美國抵港；另一種涉變種病毒BA.2.75.2的個案為一名32歲女子，上月23日從新加坡抵港，二人均於同月27日檢測確診。另懷疑BA.4或5變種株的個案持續有升勢，根據衞生署公共衞生化驗服務處於本月1至7日收到的樣本中，懷疑是Omicron變種病毒株BA.2.12.1及BA.4或BA.5亞系的樣本，7天移動平均比例分別佔約1.6%及93.9%。