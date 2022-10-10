政Whats噏：孖頭地辦掛「家和萬事興」　江玉歡吳秋北拆夥

所謂道不同不相為謀，自從就免針紙案喺網上隔空駁火後，議員吳秋北批評有議員「表演」、譁眾取寵；而選委會界別議員江玉歡話面對誹謗式嘅不實指控會保留一切追究嘅權利。2人貌合神離，但早前喺北角模範邨「孖頭」開辦事處，牆內仲掛上「家和萬事興」嘅掛畫，究竟應該點收科呢？

雖然吳秋北尋日(9日)就話開辦事處係為咗服務市民，所以就會繼續一齊合作喎，但江玉歡強調要中止合作。東網記者今日(10日)去到2人嘅辦事處，發現相關宣傳品同仲未拎走，包括提供證件相服務等，亦都仲放有印有2人頭像嘅直幡，其中一張海報為萬聖節慶祝活動，將於本月29日舉行，指江玉歡會同小朋友喺隔離空地整小勞作，唔知會唔會繼續舉行呢？東網記者亦曾向該聯合辦事處職員了解，吳秋北與江玉歡合影嘅傳單會唔會下架，惟職員回答「唔清楚，我只係服務地區。」

其實，江玉歡同鄧家彪喺觀塘翠屏合辦聯合辦事處，江都話合作會終止。據了解，北角嘅辦事處由江玉歡抽中，理論上吳秋北辦事處會遷出：而觀塘嘅議辦則是由鄧家彪抽中，因此江本人會遷出。而江今日(10日)接受傳媒訪問時都話爭拗係小事，坦言唔希望繼續發酵下去。