職安健修例最高罰款額1千萬　陳紹雄「殺價」降至600萬

立法會相關草案委員會正審議《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，惟不同界別的議員意見分歧，其中選委界議員陳紹雄今日(10日)提出3項修正案，包括將經循可公訴程序定罪的最高罰款額由1000萬港元減至600萬港元；以簡易程序提出檢控的僱主一般責任條文最高罰款額，由300萬港元改為150萬港元，以及將循簡易程序審訊的罪行的檢控時限由12個月修訂為9個月。

陳紹雄指提出的3項修正案，希望讓條例草案既能發揮阻嚇性，減低職安健意外的發生，也能顧及業界人士的憂慮，並希望該委員會主席陸頌雄能把有關修正案列入下周一(17日)委員會會議議程中。委員會在過去多次會議中屢現火花，對條例修訂內容仍存有不少爭議，有商界代表認為政府建議「可公訴罪行形式」檢控違例僱主的最高罰款額由現時50萬港元提高至1000萬港元，對業內中小微企業造成沉重的營運壓力；亦有勞工界背景議員稱職安健法例已逾20年未有檢討，明顯未能與時並進。

其中於上月9日的會議中，陳紹雄已指政府不能單靠提高罰則加強職業安全，惟勞工界議員郭偉强說不明白為何有議員要求調低最高罰則，直言見到此要求「無名火起」。政府由2017年提出有關職安健法例罰則的檢討，過去5年先後提出3次法例修訂建議，因應近期發生多宗致命、嚴重的工業意外，勞工及福利局長孫玉菡亦表示希望盡快通過修例，加強阻嚇力，盡可能減少工業意外的發生，包括容許以「可公訴罪行」檢控違例僱主，刑期由監禁半年提高至2年，最高罰款提升至1000萬港元。