多76廈納強檢　荃灣海之戀及半山漢寧大廈上榜

再增76個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該76個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.屯門龍門居13座

2.油塘油麗邨卓麗樓

3.薄扶林置富花園富昌苑

4.薄扶林置富花園富明苑

5.薄扶林置富花園富嘉苑

6.深井浪翠園1座

7.深井浪翠園2座

8.將軍澳富寧花園3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田廣田邨廣逸樓

2.深井麗都花園1座

3.慈雲山慈愛苑愛榮閣

4.沙田富豪花園雅仕閣

5.北角城市花園10座

6.荃灣愉景新城5座

7.天水圍慧景軒2座

8.將軍澳寶盈花園5座

9.將軍澳康盛花園2座

10.沙田愉翠苑愉齊閣

11.荃灣愉景新城12座

12.藍田滙景花園17座

13.屯門悅湖山莊10座

14.慈雲山慈愛苑愛祥閣

15.筲箕灣東旭苑東麗閣

16.將軍澳明德邨明道樓

17.沙田駿洋邨駿逸樓

18.沙田晉名峰E座

19.北角富雅花園金桃閣

20.鰂魚涌太古城建安閣

21.元朗新時代廣場3座

22.大埔怡雅苑怡順閣

23.荃灣豪景花園雅仕閣

24.鰂魚涌栢蕙苑瑞栢閣

25.鰂魚涌太古城啟天閣

26.葵涌新葵興花園C座

27.堅尼地城卑路乍街18號再輝大廈

28.屯門怡樂花園3座

29.紅磡家維邨家盛樓

30.紅磡煥然懿居1座

31.黃大仙新光中心2座

32.九龍灣麗晶花園19座

33.荃灣海濱花園海寶閣

34.荃灣愉景新城6座

35.何文田亞皆老街112至114號皆興大廈

36.半山區漢寧頓道8號漢寧大廈

37.屯門海慧花園2座

38.大圍聚龍居8座

39.何文田One Homantin 6座

40.屯門恒順園5座

41.石塘咀龍暉花園1座

42.北角樂嘉中心2座

43.銅鑼灣上林1座

44.北角柏傲山5座

45.馬鞍山雅典居3座

46.馬鞍山翠擁華庭10座

47.屯門青棉徑6號好發大廈

48.紅磡黃埔花園銀竹苑2座

49.紅磡黃埔花園翠楊苑4座

50.沙田花園城雅芳苑

51.柴灣杏花邨33座

52.大埔寶湖花園C座

53.筲箕灣筲箕灣東大街11號金發大廈

54.屯門龍門居1座

55.荃灣海之戀8座

56.大圍美滿里2號美盈苑

57.深井縉皇居1座

58.元朗好順泰大廈B座

59.鰂魚涌太古城智星閣

60.馬鞍山翠擁華庭9座

61.牛頭角樂雅苑雅和閣

62.九龍塘廣播道40號嘉翠園

63.薄扶林薄扶林花園2座

64.東涌東堤灣畔2座

65.薄扶林華富一邨華光樓

66.荃灣荃德花園D座

67.橫頭磡富強苑富寧閣

68.黃大仙翠竹花園6座