元朗黑漢慶生「爭女」遇襲釀3傷　警拘主腦等8人

元朗前日(8日)發生傷人案，一名據報有黑幫背景的姓陳(22歲)「壽星仔」，疑於無牌酒吧「爭女」得罪另一黑幫，結果離場前往食早餐時，遭6名持刀棍及鐵鏈的蒙面兇徒施襲，他與2名男友人均告受傷。警方接報調查案件，並在案發當日及翌日(9日)拘捕主腦等8人，目前仍在繼續追查，不排除有進一步拘捕行動。

前日早上7時許，警方接獲報案，指6名男子闖入元朗安寧路一間餐廳，舞刀動棍及以鐵鏈襲擊3名男食客。群煞「狂風掃落葉」式大鬧近15秒，隨即奪門逃去，登上3輛接應車輛往安樂路方向逃去。事件中，陳男的傷勢較為嚴重，胸腹近右側肋骨位置留下約15厘米裂傷，相信為捱刀所致；其17歲男友人的頭部被硬物扑出1厘米傷口；另一名18歲青年則頭、手紅腫。3人經治理後，現時情況穩定，無生命危險。

元朗警區重案組接手調查案件，於案發現場檢獲一條50厘米長、疑為兇徒遺下的染血膠條，其後翻查大量閉路電視影片及經深入調查後，鎖定8名兇徒的身份，在案發起的兩日間將他們一網打盡。被捕人士年齡介乎22至62歲，包括策劃事件的主腦、駕駛接應車輛的「車手」及施襲者，警方在部分被捕人士的住所檢獲案發時所穿的衣物，案件仍在調查中，當中數人仍被扣查，不排除之後有更多人被捕。警方相信，今次事件是由「爭女」引發，懷疑其中一名受害者的女友對他人「投懷送抱」，引起涉事雙方爭執，埋下血案伏線。