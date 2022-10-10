議員批青年宿舍發展過程繁複　質疑當局開位有何幫助

立法會民政事務委會員今（10日）開會討論民政及青年事務局額外開設一個為期3年的編外民政及青年事務局首席助理秘書長處理青年事務的事宜，大部分議員表示同意設立該職位，但有議員批評青年宿舍發展需經多個部門，質疑有關職位如何幫助相關發展及加快進度。

議員劉業強指出，若設立兩位負責青年事務的首席秘書長，他們負責的職責職務相似，當局應如何釐清職責，以避免職務重疊和出現推卸責任的情況，他亦質疑3年後該職位以甚麼準則評估會否延續。民青局副長梁宏正指原本負責青年事務的秘書長主要處理青年發展整體政策，而目前新增的秘書長則負責監督青年宿舍有關事宜、義務工作推行、負責青年生涯規劃等事宜，對於3年後會否延續，則視乎3年內收集到的數據和績效再作討論。

針對青年住屋問題，議員陸瀚民指青年宿舍計劃2011年提出，到2021年的10年光景，僅在大埔有80個青年宿舍的宿位，並指出青年宿舍從找地、改劃招標到入圖則，需要經過5至7個政府部門，並質疑新設的職位如何幫助此問題。民政及青年事務局副秘書長劉家麒回應指，今年年底，元朗將有1600個宿位落成，而佐敦女童軍總會的宿舍和上環東華三院的宿舍則在興建中，該局副局長梁則相信民青局在有效聚焦資源後能夠幫助解決青年宿舍問題。