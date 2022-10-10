洗米華不法開賭案續審　員工：賭底面屬太陽城業務

綽號「洗米華」的太陽城集團始創人周焯華，因涉嫌在中國境內開設賭場而被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。案件今日(10日)在初級法院續審。案情提到，太陽城市場拓展部員工會向賭客推廣，當賭客有意賭底面，便會展開通知「營運台」等系列流程。3名市場拓展部員工出庭作證，當中一名員工指出，營運賭底面屬太陽城業務。

2名市場拓展部玩家組的員工均表示無推廣賭底面，當中何姓員工表示，部門代理組推廣賭底面。他多數以「不知道、不記得」等回應檢察官提問，便讀出部分早前錄的口供，其中一份他確認有介紹賭客賭底面、電投會有佣金，但稱自己無收過有關佣金。同組的李姓客服主任證人稱，賴姓上級要求推廣電投及營運，營運即底面數，均屬於太陽城的業務，但工作主要協助客人訂車、訂房，實際並沒提供營運推廣；入職時有接受相關培訓，當時僅以普通形式講解營運運作，電投及網投則在菲律賓進行。

代理組吳姓員工則表示，由於需要了解新客戶有否賭底面，上級盧石峰，亦即是第7被告，曾稱可向客人提及營運，是客人要求才協助致電後台熱線中心，但不會主動推廣。公司有提供營運和電投的入職培訓，但是是為了服務客人需要掌握所有資訊，才包括訂車、訂房、轉碼計算等內容。控方向3人出示一份營運和電投納入員工KPI(關鍵績效指標)的文件，3人均表示知道KPI包含營運和電投業務。當中李姓員工提到，入職3年試過不做KPI被減人工，是屬於獎罰並存的安排。