浸大研究揭抑制血漿代謝物　可助新冠康復者維持抗體水平

疫情下，本港有多名新冠康復者。香港浸會大學領導的一項研究發現，部分康復者的抗體水平急跌，與代謝物「甘氨醯脯氨酸」在血漿內的高濃度，以及製造這種代謝物的酶有關。研究人員亦發現，利用抑制劑去抑制這種代謝物和酶的活動，能夠在小鼠實驗中維持新冠抗體水平。研究結果為開發創新的新冠治療方案及疫苗接種策略帶來重要啟示。研究成果已發表於著名國際科學期刊Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)。

疫情下，已有研究發現新冠患者血漿內的細胞因子和代謝物水平出現變化，故浸大研究它們與新冠康復者抗體水平的關係。團隊分析三組血漿樣本的細胞因子及代謝物，比較樣本內的水平，以及與新冠抗體水平的關係。數據顯示，兩組康復者血漿中的代謝物「甘氨醯脯氨酸」濃度，與對照組比較有最大升幅。在抗體水平急跌的康復者組別中，「甘氨醯脯氨酸」的水平比對照組高4倍；在抗體水平穩定的康復者組別中，水平也較對照組高2.5倍。

基於以上結果，研究團隊的為期4周小鼠模型實驗，顯示「甘氨醯脯氨酸」水平上升與新冠抗體水平下跌相關，而抑制「二肽基肽酶4」的活動，可抵消「甘氨醯脯氨酸」的負面影響，並維持穩定的新冠抗體水平。團隊認為實驗結果為發展類似的醫療方案，以維持人體新冠抗體水平穩定，提供重要啟示，並將對全球抗疫作出貢獻。而在該研究基礎上，需作進一步研究去探索應用於其他治療及疾病控制方面的潛力，例如可開發創新策略，改善人類在接種疫苗後提升抗體水平的效率，特別是屬於新冠高風險群組的糖尿病病人。