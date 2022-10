浸大研究揭抑制血漿代謝物　可助新冠康復者維持抗體水平

疫情下,本港有多名新冠康復者。香港浸會大學領導的一項研究發現,部分康復者的抗體水平急跌,與代謝物「甘氨醯脯氨酸」在血漿內的高濃度,以及製造這種代謝物的酶有關。研究人員亦發現,利用抑制劑去抑制這種代謝物和酶的活動,能夠在小鼠實驗中維持新冠抗體水平。研究結果為開發創新的新冠治療方案及疫苗接種策略帶來重要啟示。研究成果已發表於著名國際科學期刊Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)。

疫情下,已有研究發現新冠患者血漿內的細胞因子和代謝物水平出現變化,故浸大研究它們與新冠康復者抗體水平的關係。團隊分析三組血漿樣本的細胞因子及代謝物,比較樣本內的水平,以及與新冠抗體水平的關係。數據顯示,兩組康復者血漿中的代謝物「甘氨醯脯氨酸」濃度,與對照組比較有最大升幅。在抗體水平急跌的康復者組別中,「甘氨醯脯氨酸」的水平比對照組高4倍;在抗體水平穩定的康復者組別中,水平也較對照組高2.5倍。

基於以上結果,研究團隊的為期4周小鼠模型實驗,顯示「甘氨醯脯氨酸」水平上升與新冠抗體水平下跌相關,而抑制「二肽基肽酶4」的活動,可抵消「甘氨醯脯氨酸」的負面影響,並維持穩定的新冠抗體水平。團隊認為實驗結果為發展類似的醫療方案,以維持人體新冠抗體水平穩定,提供重要啟示,並將對全球抗疫作出貢獻。而在該研究基礎上,需作進一步研究去探索應用於其他治療及疾病控制方面的潛力,例如可開發創新策略,改善人類在接種疫苗後提升抗體水平的效率,特別是屬於新冠高風險群組的糖尿病病人。