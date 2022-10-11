免費手機應用課程　助視障者科技復明

科技後為人類帶來便利，對視障人士而言，更可減輕生活不便，甚至如常人般讀書、就業。有機構設立「科技復明」計劃，期望透過科技「令視障者由睇唔到嘢變做睇到嘢」。計劃更聘用殘疾人士任導師，以過來人身份教導學員使用智能手機，有學員為「與世界接軌」而特地購買新型電話，亦有年近七旬的學員感激導師耐心援課，對能外出並懂得用電話溝通而感到安心。

童年已喪失視力的香港傷健共融網絡總幹事莫儉榮表示，資訊及通訊科技的應用「喺呢幾年行快咗」，例如疫情下市民須要用安心出行及疫苗通行證等，加速弱小社群的數碼鴻溝，令他們容易被邊緣化。因此他認為要教育視障人士以「科技來復明」，運用科技協助他們擴闊及重拾視野，融入社會；讓他們懂得上網學習進修，繼而提升就業能力。機構推出學習應用手機的多個免費課程，內容使用電子錢包、通訊軟件、上網，如何更新手機及開設電郵等，幫助過百名年介10至70多歲的傷殘人士。莫舉例「一名不僅用facebook的失明學員，現時加我為好友後，經常開Post(貼文)、又會加Emoji(表情符號)。」

已受視障問題困擾10年的60多歲楊女士是學員之一，她看不到文字、細小的物件，外出購物時必需有人陪同。她直言上堂後獲益良多，尤其是學習如何按手機密碼，掃屏幕頁面，甚至是使用通訊軟件等，坦言「以往外出好驚青， 不知如何應付，現時嗰人放膽咗。」而天生視障的黃澤儒是該計劃的輔助科技導師，去年機緣巧合下接觸這機構，「人哋教咗我， 我無理由收埋佢(知識)」，遂決定成為導師，以生命影響生命。他當初花近5個月時間熟習應用電話，認為當中的手勢最為「難教」。他稱，視障人士做導師的好處是可設身處地知道學員需要及想法，例如他們未必知道電話屏幕的畫面，故要向學員形容，把電話內的應用程式排序，比喻成一層層貨架、學員才知道如何按相關按扭。