中環槍擊案事隔4個月　槍枝槍手未尋獲

南亞幫及假難民一直是本港的治安毒瘤，近月已發生多宗涉及他們的嚴重罪案，其中6月的中環槍擊斬人案更是轟動全城，惟案發至今4個月，涉案的槍枝未尋回，更有消息指槍手已潛逃境外避風頭；8月發生的巴基斯坦假難民遭印度幫當街斬殺案，更進一步惹起市民對治安的憂慮，有指警方執法不力。有學者促請警方加強情報收集，防患於未然。

6月10日凌晨，一批南亞刀手在中環向一輛七人車猛砍，其後傳出槍聲，案中共3人受傷。據悉，事件源於兩黑幫販毒，其中一方疑私吞6億元毒品數，另一方為此懷恨在心，繼而起衝突。至今有17名男子被捕，包括15名非華裔人士及兩名本地人，但角色全為「蝦毛」，雖然警方出動25萬元懸紅，槍手仍逍遙法外，幕後主使人亦未落網，相信槍枝亦已被「處理」。

8月25日，一名南亞裔男子持刀闖入元朗一間金行，搶走3盤市值約百萬元的金飾後逃之夭夭；8月29日，一名持「行街紙」的巴基斯坦男子在油麻地遭數名惡煞持刀追斬，身中多刀死亡，案件至今有4名印度漢落網，已被控謀殺罪。

除南亞幫作亂外，早前發生的本地幫持械劫案，同樣值得關注。8月31日，銅鑼灣一間錶行被4名匪徒以槍枝、利刀和鐵錘行劫，搶走近百隻、總值逾1,000萬元的手錶後，登上接應車輛逃去。警方事後起回部分錶，拘捕4名匪徒及兩名車主，均為本地人。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，要本港治安重回正軌，警方必須加強情報收集，防患於未然，不要等到案發後再拉人。另外，治安不靖令市民擔驚受怕，他呼籲市民出入盡量小心謹慎，避免惹上嚴重罪案。