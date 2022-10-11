東方日報A1：通街南亞幫　又劫珠寶行　毒瘤損治安　各界促破案

南亞幫及假難民為禍本港成為治安毒瘤，珠寶店及金行當殃成為其打劫目標。兩名衣履光鮮的南亞漢，假扮豪客施然進入尖沙咀名店街的一間珠寶店，訛稱購買貴價珠寶，職員從櫥窗取下一條約值2,000萬元的翡翠頸鏈讓其觀賞選購時，豪客瞬即變劫匪，其中一人亮出利刀指嚇行劫，二人擸走該條昂貴的翡翠頸鏈奪門而逃，並乘坐同黨駕駛的接應私家車逃去，「天眼」拍下他們犯案及逃走經過。事後，警方在油麻地尋獲賊車，檢獲利刀、勞工手套及背囊等證物，惟劫匪則不知所終。這是繼8月下旬元朗有金行遇劫失百萬金飾後，短期內再有珠寶店成為南亞幫打劫的目標。

昨日中午約12時，兩名分別穿着白色恤衫及黑色上衣的南亞裔男子，扮成顧客進入有名店街之稱的尖沙咀廣東道的一間珠寶店，白衣南亞漢聲稱要購買擺放在門口櫥窗內的一條翡翠頸鏈，職員不虞有詐，將頸鏈取出展示給他觀看。約5分鐘後，同行的黑衣南亞漢從攜帶的背囊內，取出一把約40厘米長利刀指嚇職員聲稱打劫，兩人掠走該條價值約2,000萬元的翡翠頸鏈後奪門而出。店內閉路電視拍下匪徒犯案經過，顯示白衣南亞漢戴白口罩、黑衣南亞漢戴深色口罩，他們亮刀打劫時，招呼兩人的男店員未及反應過來，兩名南亞漢得手後即拔足而逃，另一名男店員見狀則尾隨追出。

附近店舖的「天眼」拍下劫匪逃走一刻，影片見到涉案賊車違反交通規例，停泊於北京道近廣東道雙黃線位置，車上有一名駕車的同黨。兩名南亞漢得手後飛奔至北京道，各自拉開車門登上私家車，當白衣匪徒一登上車，司機即慌忙開車，惟黑衣匪徒仍未完全登上車，其左腳不斷撐地，顯得極為狼狽，未幾司機亦「煞一煞」車，讓黑衣匪徒順利登上車，私家車隨即絕塵而去。當時該處雖有不少途人行經，疑未知發生大劫案，神色如常。

大批警員接報到場，從店員口中得悉匪徒資料後，立刻在區內進行兜截。警方也展開「捷進行動」，在全港各主要幹道截查可疑車輛，並發現賊車向油麻地方向逃去。據了解，當時店內無顧客，只有3名店員。至下午1時許，警方在油麻地文蔚街3號對開，尋獲該輛掛假車牌的賊車，在車上發現一個黑色背囊及一對勞工手套，並於背囊內檢獲一把黑色利刀連刀套。

警方向附近街坊及店舖了解後，證實兩名南亞漢乘坐接應私家車逃至文蔚街後，連同司機共3人下車，分頭向文苑街、文昌街及渡船街方向逃去。鑑證科人員奉召到珠寶店及發現賊車現場，分別在店內設施、車門、軚盤等位置套取指模。警方亦在珠寶店附近檢獲一個疑與案有關的充電器。案件列作「行劫」，交由油尖警區重案組跟進，追緝3名年約30至40歲、身高約1.7至1.75米、其中一人以黑色布包頭的南亞匪徒歸案。

議員葛珮帆指出，南亞兵團犯罪日益嚴重，更以幫派式犯案，猶如社會炸彈，嚴重威脅市民的生命財產，摧毀社會和諧穩定局面。部分土生土長的南亞青年容易被帶壞，部分南亞犯罪分子則為假難民，以為在港「逗留得愈耐」，執法機關就會「奈佢唔何」。她強調，警方必須加大執法力度，為社會拆除「南亞炸彈」、「治安毒瘤」。現時很多免遣返聲請的司法覆核案件積壓在司法機構等待審理，她建議設立專門法庭處理，徹底解決相關問題。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：