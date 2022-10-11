研緩解癌痛　中大揪元兇　揭巨噬細胞轉化痛覺神經元

癌痛是晚期癌症的常見病徵，不僅影響患者的生活質素，更會令病情惡化和增加死亡率，部分癌症疼痛患者更出現「藥石無靈」的情況，服用止痛藥也無法紓緩痛楚。香港中文大學醫學院的新研究發現，一種名為「巨噬細胞向神經元樣細胞轉化（MNT）」的新現象，會在肺癌微環境中產生痛覺神經元，導致癌痛出現，意味着MNT或可成為原發性癌痛的精準治療靶點。研究結果已發表在國際科學期刊《Science Advances》。

「神經元形成」是癌症中一種常見，但原因不明的症狀，其病理和功能仍不清楚。愈來愈多證據表明它與患者死亡率、病情進展，以及癌症相關疼痛都有密切關係。進一步了解腫瘤相關神經元將有助找出疼痛感覺神經元的來源，並確定原發性癌痛的精確治療靶點。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授鄧銘權表示，其研究小組運用最新的單細胞RNA測序技術，呈現了以往常規檢測方法下被掩蓋在腫瘤標本中的細胞個體信息，結果發現肺癌的痛覺神經元會強烈表達巨噬細胞標誌物，揭示了免疫系統和癌症疼痛之間存在直接關係。

研究小組進一步從肺癌數據集中精確地提取所有巨噬細胞譜系細胞，並利用最新的生物信息學策略重建它們的發育途徑，由此發現了新機制「MNT」，它可以讓巨噬細胞在腫瘤微環境中直接轉化為痛覺神經元，引發癌痛。「MNT」常見於肺癌、腎癌和肝癌病人標本中，而研究小組證實了「MNT」會引起和促進荷腫瘤小鼠的疼痛，揭示了它在原發性癌痛中的重要性。研究小組證實針對巨噬細胞Smad3進行基因刪減或透過藥物抑制，能夠有效減少小鼠的癌症相關神經元數量和疼痛感。這意味着「MNT」可能成為原發性癌痛的精準治療靶點。該研究已獲中大醫學院Faculty Innovation Award及研究資助局支持，中大醫學院病理解剖及細胞學系系主任杜家輝表示，癌症疼痛為晚期癌症患者帶來身心煎熬，至今仍然未有臨床解決方法，當他們難忍疼痛時，可能會造成悲劇發生，小組期望「MNT」的發現可以為癌症患者帶來一線曙光，幫助他們及其家人脫離痛症帶來的影響。