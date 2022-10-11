放寬後輸入個案飆兩倍　入境人數僅增3成　短期內難望「0+0」

0+3入境防疫實施至今已兩周，10月出入境平均數字較9月上升25%至30%，其中來港外國人更增加8成。不過，港府今日(11日)表示，明白社會希望放寬至「0+0」，惟要留意不確定因素，包括輸入個案增加兩倍、確診數字對醫療體系的影響，形容要「穩打穩紮」、「按部就班」，抗疫大方向仍是給予社會、經濟及民生活動最大空間。政府指輸入個案最近上升兩倍有多，雖然新病毒株殺傷力未必很大，但仍需觀察。港府又指，內地及海外通關都很重要，重申兩者沒有排斥性。

另外，有人不守防疫規矩，港府強調需要市民配合措施，否則評估就會有很大誤差。他指有2位紅碼人士違反規則、黃碼則有兩位，強調會追究法律責任，要千夫所指，對其譴責。免針紙、強制檢測等都有不遵守，可能是問題的冰山一角，可能很多人違規令管控受影響。對於老人及小朋友接種疫苗人數不理想，當局指要繼續努力，每一個措施推出都要有序，方向都是希望可能有更多的空間。

0+3實施約兩周，當局認為對社會有正面效果，不少活動在港舉辦，維也納樂團今月舉行演奏，下月金融峰會舉辦，及後有百萬行，讓社會氣氛良好。外傭來港、港人探親更暢順，本地社交措施已有放寬，飲食業有指營業額上升2至3成。有指香港與新加坡第三針接種率差不多。港府表示不可以與新加坡比較，因為體系有不同，例如醫療不一樣，難以完全套用另一個體系。至於決定甚麼措施要視乎香港實際情況，疫情在香港存在，防控措施不能忘記有確診個案，希望以最少代價換最好效果。