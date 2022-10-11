拖慢市區重建　二手樓市場萎縮　龍漢標促審視辣招是否已過時

為壓抑樓價飆升，政府自2010年開始推出多項樓市辣招，惟立法會地產及建造界議員龍漢標在社交平台貼文，指樓市與經濟民生息息相關，近年更面對疫情反覆、全球政經局勢不明、以及利息上揚等挑戰，政府應因時制宜，重新審視辣招是否已經過時。

龍漢標指政府在2010年11月首推辣招，當初推出辣招時強調「非常時期，非常手段」，又指確實短期壓抑當時的樓價，但數據說明事實，綜觀過去12年，樓價仍輾轉向上。他指，辣招在實施初期，產生短暫效果，不過港人對住屋的需求屬於剛性，加上土地供應不足、利率長期偏低，以及核心家庭數目上升等因素的影響下，樓價大勢依然反覆向上。

他強調自辣招推出以後，二手物業市場成交量急劇下降，買賣雙方不願付出額外稅款，結果令二手市場嚴重萎縮，打擊市民置業選擇。此外，政府增加房屋供應的其中一項政策是加快市區重建，但發展商在收購舊樓作重建時卻要付出額外印花稅，雖然拆樓時可以申請退回，但手續往往需時數年，無疑增加發展商在舊樓重建的成本，間接拖慢市區重建和房屋供應的進度。由於經過3年的疫情反覆，加上人才外流，已令海外的專才和投資者望港而卻步，再加上全球利率上揚，龍指本港經濟與投資環境相對於辣招出爐之時已不可同日而語，建議政府應因時制宜，以宏觀視野制定合適政策。