日本今起開放自由行　旅遊預訂爆滿

日本周二（11日）起大幅放寬邊境措施，取消入境人數上限，並開放自由行，68個國家或地區的旅客可免簽證短期逗留，當地46個道府縣同日開展「全國旅行支援」項目。當地有旅遊社大表歡迎，稱查詢和預訂爆滿，甚至有人提前數月下訂。日媒報道指，近日最受台灣人歡迎的行程是到北海道滑雪、浸溫泉等活動；亦有港人受訪稱，急不及待赴日觀光購物。

今次是兩年半以來，日本首度解除對外國旅客的禁令，近乎恢復至疫前的狀態。不過，入境日本仍要提供已完成接種3劑當地認可的疫苗，或提供登機前72小時的PCR檢測無感染報告。目前日本規定在室外原則上不需要戴口罩，在室內如不交談並能保持適當距離，也不強制佩戴。

台媒引述數據指，自日本宣布放寬邊境限制後，台灣旅行社不斷接到赴日旅遊的查詢問、預訂等，跟團旅遊相關訂單大增，約一半都是去日本。其中，詢問度最高的是北海道滑雪、北海道體驗破冰船、浸溫泉等行程。但京都有旅遊業者指出，當地已開始擔心短時間內有大量旅客湧入，回到疫前過度旅遊的時期，帶來噪音、垃圾、擠塞等問題。全國旅行支援項目周二至12月下旬在46個道府縣開展，提供各種優惠及補助，東京則於本月20日至12月20日期間實施。