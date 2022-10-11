虐兒案不絕　機構促盡快訂立「沒有保護罪」

新政府首份《施政報告》下周三(19日)出爐，考慮到近年社會發生了不少涉及父母和兒童服務機構的虐待和疏忽照顧兒童案件，為保護兒童免受傷害，香港救助兒童會就本年度施政報告提出一列具體建議，包括加快推動虐兒個案強制通報機制，以及在法例加入「沒有保護罪」。

根據社會福利署的保護兒童資料系統統計報告，2021年共有1,367起新登記的虐待或疏忽照顧案件，按年增45%，其中有43.4%個案涉身體傷害和虐待，59.9%施虐者為兒童父母。救助兒童會稱，向兒童實施體罰或暴力，會為他們身心等發展造成負面影響，成年後有更大機會出現暴力行為、犯下罪行和出現反社會行為傾向，強調保護兒童是成年人責任，促政府透過法律改革，包括推動「虐兒個案強制通報機制」及訂立「沒有保護罪」，另外亦要加強教師和社工等前線專業人員的培訓。

救助兒童會續稱，兒童心理健康同樣重要，望政府重視投放資源改善，以促進學生心理健康，包括為教師和學校社工提供額外培訓，學習教授提高兒童社會和情感技巧的知識；此外更應為兒童公立精神科門診增撥資源，以縮短過度活躍症、自閉症、抑鬱症、焦慮症或其他心理疾病患者輪候時間等。機構續引述中文大學調查，稱受訪市民普遍認為向上流動機會不足，或較十年前差，加上兒童貧窮問題嚴重，建議當局舉辦更多青年活動，甚或擴大資格計劃的覆蓋範疇，增加學生資助金額，支援貧困家庭。