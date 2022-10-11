涉酒駕自炒撞欄　休班警長與同車女子保釋候審

今年7月22日，一名女子駕駛私家車，在葵涌葵聯路駛至葵盛西邨對開時，涉撞毀路旁約2米鐵欄，與她同車的一名休班警長疑接力駕駛私家車至500米外。警方接報到場調查，及為兩人進行酒精呼氣測試。涉案女子被控不小心駕駛罪，她和休班警長另涉酒後駕駛，案件今(11日)在沙田裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，以待辯方索取文件及法律意見。案件押後至11月21日再訊，期間兩人續准以5000港元保釋，期間不准離港。

兩被告依次為郭秀芳（52歲）及吳志偉（52歲），郭報稱無業，惟控罪書沒有寫出吳的職業。據悉，吳為一名警長，現已被停職。控罪指，郭於2022年7月22日在葵涌葵聯路近燈柱FB3260（葵盛西邨巴士站外），在道路上不小心駕駛車輛登記號碼為FE875的私家車。

兩人另各被控一項「在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車」罪。郭被控於上述同日在葵聯路34號巴士站（往葵盛東邨巴士站方向），在道路上駕駛上述私家車，而其呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有24微克酒精；吳則被控於同日同地在道路上駕駛上述私家車，而其呼氣酒精比例是100毫升呼氣中有58微克酒精。

案件編號：STCC2495/2022