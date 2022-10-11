0+0鬆綁歎慢板　何栢良籲高官出遊海外　參考應對「後疫苗浪」

坊間有聲音要求放寬至「0+0」，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(11日)在電台節目表示，理解當局要審慎處理疫情，惟「後疫苗浪」個案上上落落是正常，認為本港有條件放寬，建議政府高層「出外走一轉」，唱好香港，並參考國際間如何處理疫情。

問及本港首次發現新冠變異病毒XBB.1輸入個案，何栢良提到本港主要的病毒是BA.5，認為公眾不用擔心XBB.1變種病毒，該病毒株在國際間的個案較少，暫時不屬於重點病毒，而是經「洗牌」後變種。目前國際間較重點的3種病毒，分別是在亞洲明顯上升的BA.2.75.2；歐洲呈升勢的BF.7；及主要在美國出現的BA.4.6。上述3種病毒對死亡及重症均看不到明顯上升，海外主要亦是以打加強劑應對。

何又透露，市面約有4萬張「免針紙」，當中2萬張涉及司法程序，何栢良表示，相信4萬張「免針紙」的市民當中，大部分人適合打疫苗，若他們病況好轉就可以接種，政府可考慮分階段設過渡期，而非一刀切給予5個月至半年的豁免時間。