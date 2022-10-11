日本今起恢復免簽證自由行　逾百赴日港人機場排隊登機感興奮

日本今日(11日)起恢復免簽證自由行，取消每日5萬人入境人數上限，香港快運航空恢復接載赴日自由行旅客航班，首班於今早8時起飛前往福岡。早上7時，本港機場已出現「長龍」，逾百名市民正排隊登機，準備前往日本福岡、大阪旅行。有旅客表示數年未曾外遊，心情興奮期待；亦有旅客稱在日本宣布放寬入境限制後，成功於未加價前，只花3千多港元買到來回機票。

旅客邱先生表示，上月花了3,000多港元預訂機票，到京都後會參觀環球影城等地，他已有數年未到日本，故感到特別興奮。另一邊廂，旅客陳小姐與黃小姐同行前往大阪旅行，她們表示在上星期才預訂機票，最後每人花了5,000多港元購買來回機票，望透過旅行「散下心」及「休息下」。她們續說，原目的地為泰國，不過因時間不合，故改往日本。

一名旅客則表示，得悉日本放寬入境限制後便立即搶購機票，成功只花3千多港元買到來回機票，覺得便宜。但亦有旅客表示來回機票花近6,000港元，坦言比疫情前貴1倍，不過仍較早前「報團自由行」每人約兩萬港元費用便宜，加上很想出遊，故貴些亦願意，到埗後會做足防護措施，例如戴口罩等。

有旅客打算準備花費至少40萬日圓，到福岡自由行5日，因已數年無外遊，感到心情興奮，昨晚不太能入睡，望是次能透過5天旅遊放鬆心情，希望女兒可在當地體驗穿和服及參觀動物園。另有旅客形容能日本自由行有如能「回鄉」，已準備了一個空置行李箱購物。他續指，酒店要向旅行社預訂，行程需要申報，是有所不便，但表示理解，不過現時回港後不需入住檢疫酒店，故8日行程每人團費只需約7,000港元，坦言「超值」。