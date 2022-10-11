涉2019年理大非法集結　4被告囚14至18個月　1人判入更生中心

民主黨主席羅健熙涉嫌在2019年理大衝突期間，在尖沙咀參與非法集結而遭起訴，他不認罪受審。同案則有5人早前承認一項非法集結罪，當中4人今（11日）在區院分別被判14至18個月，1人則被判入更生中心。法官練錦鴻斥被告行為直接挑戰警方執法，以及政府管治的能力與威信，亦令香港的國際形象受損。

10名被告依次是陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、賴俊雄（24歲，裝修工）、陳子朗（24歲，設計師)、莫德惠（38歲，教師)、羅健熙（36歲）、林綺雯（20歲，學生)、郭惠玲（21歲，學生)、溫欣（23歲，地盤工)及鄧卓儒（26歲，記者)。首9名被告被控1項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。另鄧卓儒則獨自面對及否認1項管有物品意圖摧毀或損壞財罪及1項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有7條索帶、1個能發出雷射光束裝置及1個配有刀具的多用途功具。當中賴俊雄、陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣認罪，其餘5名被告則不認罪受審。賴俊雄及陳子朗同被判囚16個月，郭惠玲被判囚18個月，溫欣則被判囚14個月，而林綺雯則被判入更生中心。

法官判刑時指本案事件源起於2019年反修例風波，直接起因則是有人佔據理大，後來有人作出網上號召。法官認為政府早已宣布暫緩修例，卻有人借題發揮來宣洩不滿，亦直言暴力只能帶來破壞，並不能造成改變，示威者行動前缺乏深思、邏輯，更把想法強加於社會上一部分沉默的人，他們宣洩後獲得一時痛快，卻損害了前人努力耕耘的成果。法官續指雖案中沒有證據顯示各被告曾有暴力行為，但從他們被搜出的衣着裝備來看屬有備而來，且有意參與；事發地點更是酒店林立、遊客常到的尖東地區，他們的行為亦令香港國際形象受損，法庭量刑時須考慮阻嚇及懲罰，被告年輕並非犯案藉口。法官最後考慮各被告於不同階段表示認罪、相關報告的內容及建議等，分別將5名被告判囚及進入更生中心。

案件編號：DCCC 650､651､653､654､655及658/2020