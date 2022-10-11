由月台摸到上車　74歲中醫港鐵非禮中學女生罪成

七旬中醫師在港鐵月台摸穿着校服女中學生大腿，其後更跟上車繼續撫摸，因而被控1項非禮罪，今天（11日）在西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官施祖堯指被告證供存在不合理，他由上而下摸事主大腿的動作，與他聲稱因失平衡要握扶手，兩者毫不相關。裁判官將案押後至10月25日判刑，以待為被告索取背景及心理報告，期間被告須還押候判。

本案被告曾韶光報稱中醫，被控1項猥褻侵犯罪，指他於2021年11月25日，在一輛由荔枝角站開往深水埗站的港鐵車廂內猥褻侵犯女童X。控方在裁決後指出，被告有1次同類型案底，當時被判監9個月。辯方求情指，被告現年74歲，為家庭經濟支柱。辯方庭上遞上求情文件，當中提及其太太曾有青光眼，黃斑點病變等眼部疾病，被告一直為她治療。另有文件顯示他擁有多項專利，如腦部針灸儀，及被告正為治療新冠的保健儀器申請專利。律師指今次事件過程歷時短，隔着事主的裙發生觸碰，為與同類型案件中較輕，請求法庭輕判。

裁判官裁決時指，15歲女事主X的庭上證供與警署口供，有部分內容不相同，但因為整件事是由在不同地點發生的4次事件組成，她記憶有誤不足為奇。X在首次被摸後，因為附近只有被告1名男性，因此推測是他，這是實話實說。裁判官認為X的證供清晰客觀，誠實可靠，因此接納其證供。相反被告證供就有多處不合理，若被告真的關注衞生，他不捉扶手便很容易失平衡撞到人，與人碰撞便會出現衞生風險，這是自相矛盾，因此不接納其證供。裁判官續指X在第二次被摸後刻意監察被告，X是清晰看到被告其後的觸碰行為，且被告在沒有得X同意下蓄意觸摸對方，因此裁定罪成。

案件編號：WKCC 4963/2021