煽惑他人參與去年6.4維園集結罪成　鄒幸彤上訴押聖誕前宣判

已經解散的支聯會，其副主席鄒幸彤涉嫌呼籲市民參加去年未經批准的六四集會，她事後被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，經審訊後被裁定罪名成立，判囚15個月。鄒不服定罪及刑罰提上訴，高院今(11日)開庭處理。上訴方力陳鄒沒有煽惑，重申即使警方不批准舉行集會，也不能阻止其他人到維園。法官聽罷陳詞後，決定押後判決，相信會在聖誕假期前宣布決定。

上訴人鄒幸彤被控於2021年5月29日至6月4日期間，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。原審裁判官陳慧敏表示，上訴人在社交平台發表題為《燭光無罪 堅守陣地》的貼文，並於6月4日在報章刊登題為《燭光承載良知重量 港人執著說出真相》的文章，2篇文章有合共10個句子能達致煽惑，例如「讓政權看見我們抗爭的意志」、「今晚8點，希望見到你的燭光。」

上訴方指，警方有責任協助舉辦集會，而警方最終不批准支聯會舉行集會，不代表市民不可以自發前往，因為警方並非命令封鎖維園。上訴方續指，上訴人在文章中，不過是用較抽象的字眼談抗爭心態，沒有任何一句提到「叫大家去維園」，強調上訴人並非在呼籲或煽惑他人參與集結，認為原審裁判官在判決時有前設。而即使法庭維持有罪判決，考慮到集結單單因疫情關係被拒，不涉暴力，原審判刑仍屬過重。律政司一方則回應稱，從上訴人文章上文下理看來，唯一合理推論是上訴人呼籲市民出席維園未經批准集會，又認為原審判刑合理。

案件編號：HCMA 51/2022