85%家長反對兒童接種　調查指疫苗通損出行自由及社交需要

政府「谷針」為求推高兒童疫苗接種率，上月底起將「疫苗通行證」涵蓋年齡下調至5歲。有調查今(11日)公布，本港育有5至11歲兒童的家長中，85%人不贊成為其兒童接種疫苗。調查機構認為，下降疫苗通行證涵蓋年齡，是損害兒童出入自由，更影響兒童發展和社交需要，違反兒童發展權利和參與權利。

關注學童發展權利聯席今月3至7日經網上訪問1,301名家長，當中67%受訪家庭育有1名5至11歲兒童；28%受訪家庭則育有2人。調查結果顯示，85%受訪家長對疫苗信任不足，反對兒童打針，而家長考慮因素依次為疫苗對兒童身體影響、臨床數據、兒童意願以及家中成員意願。調查同時發現，63%受訪者指不應為5至11歲兒童設任何通行條件；27%受訪者則認為可以即日快速測試作替代；僅6%受訪家長認同兒童可作為疫苗通行證唯一條件

聯席表示，疫情持續近3年，對兒童造成多重並深遠的影響，包括未能從外界得到充分刺激，影響其認知、語言、身體肌能發展，對其身體和精神造成損傷。政府應盡快推行補救措施，鼓勵兒童恢復正常生活，而不是反其道而行。聯席建議，政府應盡快取消降低疫苗通行証適用年齡的措施，考慮以其他方式保障兒童成長發展和得到真正健康。