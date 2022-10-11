港大研噴鼻式新冠疫苗　零針者保護率55%僅維持3個月

香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊，與廈門大學及藥廠北京萬泰生物藥業股份有限公司合作研發的噴鼻式新冠疫苗，其第三期臨床試驗完成中期數據分析，獲得關鍵數據。臨床試驗共有3.1萬人參與，有240人使用噴鼻式疫苗後仍受感染。結果顯示，無打過針或未曾染疫的人，使用這款疫苗後3個月內，保護率為55%；已打針或曾確診人士，若以噴鼻式疫苗作為加強劑，半年內的保護率則達82%。至於60歲以上人群的保護力，不弱於18至59歲人群。

研究亦顯示，噴鼻式疫苗對Omicron BA.2、BA.4及BA.5變種病毒株，亦可產生良好的保護力，分別是42%、39%及18%。而參與測試人士的整體不良反應率是12.4%。

該款疫苗經鼻腔噴霧接種，透過在呼吸系統，特別是肺組織產生T細胞免疫反應，形成預防新冠病毒入侵的第一線免疫屏障。前年8月獲國家藥監局批准臨床試驗，經過第一、第二期及拓展臨床試驗，顯示疫苗具有良好的安全性，能有效誘導免疫反應。