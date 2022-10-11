涉用Telegram煽惑破壞店舖　學校圖書館管理員認罪候判

學校圖書館管理員於2019年，在「Telegram」通訊軟件上發布訊息，煽動他人用「水攻」形式去破壞一所連鎖商店的貨物。案發逾2年半後，警方起訴他一項煽惑他人犯刑事損壞罪。被告今日(11日)在東區裁判法院認罪，裁判官把案押後至本月26日判刑，期間被告須還押以待索取背景報告。

被告劉梓峰(36歲)報稱學校圖書館館理員。案情指，被告加入一個名為「香港全民議政會公海」的「Telegram」群組。該群組的口號是「全民議政，以民制權」，而截至去年底有逾4,600名成員。2019年10月6日，多名群組成員發布訊息，討論用「火攻」形式破壞「360」店舖時，恐怕會波及到附近黃店。其後被告發言，稱「唔贊成搶360」及「火攻」會影響其他商舖，但建議「水攻」並附上一個舉大拇指的圖案。警方於2021年11月16日拘捕被告。

辯方求情指，被告僅涉及一段訊息、一次煽動，亦非有預謀。加上從他支持用「水攻」針對貨物，而非支持「火攻」，可見其言論後果的傷害性較低，以及沒有證據指涉案煽動有成功發生，冀求法庭能索取社會服務令報告。惟裁判官指出案情嚴重，拒為被告索取上述報告，並把案件押後再作判刑。

案件編號：ESCC 1069/2022