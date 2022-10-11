被新加坡超越？　張炳良：香港畏首畏尾失優勢

香港經常被拿來與新加坡比較，前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良在報章撰文，分析香港近年可能被新加坡超越的原因。他直言新加坡今年的抗疫表現明顯超前香港，香港卻予人事事畏首畏尾，求中央「優惠」或待中央指示之感，指這無助於展現「一國兩制」下的獨特性。

張炳良認為2019年的社會事件以及新冠疫情，拉開了兩地差距。當香港仍在擔心被指「躺平」時，新加坡抗疫復元已做出亮麗成績，香港卻讓人感到猶豫徘徊、需靠中央指示。他又指出香港從前的決策敢為天下先，甚至極端自信和自大，如今卻變得失落，往住要待新加坡、上海、深圳等地拍板之後才敢仿效。他又提到，現時香港的自由開放和前景，受到國際間前所未見的質疑。如果事事畏首畏尾、像紮腳小婦，但求中央優惠，香港怎能展現出一國兩制下的獨特性？

中美關係近年轉差，張炳良擔心香港原本的地緣優勢，在中美對峙下會變得尷尬和不討好，認為香港若太着眼內地，將失去獨特優勢及西方重視。而新加坡正是看準香港的窘境，當新加坡擁有比香港更大的地緣政治空間時，香港作為貿易樞紐的吸引力便會打折扣。張炳良指香港若要扭轉格局，必須調整策略，重新定位。