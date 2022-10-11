涉設群組宣揚殺警　昨拘1男1女　連同另3涉案人士還押候訊

今年初有人疑在通訊軟件Telegram開設群組，發表宣揚仇恨及暴力的言論、討論策劃暴力行動，包括用利器刺死警員、防疫人員等，以及研究購買電槍、弩等攻擊性武器。警方早前已拘捕及起訴3名男子，昨日再拘捕多1男1女。兩宗案件今日(11日)一併在東區裁判法院提訊時，裁判官應控方要求，批准修訂首控罪及加控3罪、合併兩案，以及押後案件至11月2日再訊，以待控方準備轉介上區域法院所需的文件。此期間5名被告須要還押候訊。

5名被告依次為陳思諾(35歲、倉務員)、李浩源(17歲、無業)、黃澦羅(36歲、電腦技術員)、16歲張姓女學生，以及蔡啟棉(19歲、學生)。5人同被控一項串謀煽惑他人有意圖傷人罪，指他們於2022年2月8日至5月7日，在香港意圖使他人身體受嚴重傷害而一同串謀與其他不知名人士串謀非法及惡意傷害另一些人。陳另被控管有攻擊性武器罪，指他於2022年5月7日，在鑽石山龍蟠苑龍珠閣某室內，管有一把刀。

黃另被控管有危險藥物罪及無牌管有槍械罪，即指他於2022年5月7日，在西貢嘉林別墅某單位內，管有1.78克草本大麻、2瓶含微量四氫大麻酚的呋喃衍生物固體，以及一支弩。

案件編號：ESCC1995/2022