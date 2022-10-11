今增4656確診　輸入佔373宗　多9患者離世

新冠肺炎仍未平息，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(11日)新增4,656宗確診，其中373宗屬輸入病例，243宗為機場檢測樣本確診、86宗為第1至3日樣本確診、42宗為第4至7日樣本確診，餘下2宗為在檢疫中心期間樣本確診。另外，再有9名患者離世，涉7男2女，年齡介乎66至93歲，均不是來自院舍，當中7人曾接種新冠疫苗，包括4人已打3針；其餘2人則無打過針；第5波至今錄10,024人病歿。

衞生署公共衞生化驗服務處於上周日至六(2日至8日)收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系(包括懷疑個案)有關的樣本分別佔約1.4%及94.2%(7天移動平均比例)。

醫院管理局指，截至今日凌晨零時零分，共有1,632名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有199名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，350名病人在隔離病房，143名病人在二線隔離病房，397名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有144名是新增確診病人。新增呈報5名危殆病人及6名嚴重病人，現時合共有31名危殆及27名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。